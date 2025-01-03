Актриса МХАТ Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни

Заслуженная артистка РСФС актриса театра МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актриса известна зрителям по работам в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Ну, публика!» и «На всякого мудреца довольно простоты». В театре актриса играла комедийные характерные роли.

«Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики. Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира», — написали в некрологе.

Руководство театра выразило соболезнования семье и близким артистки.

Актер, сыгравший полицейского в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», Джон Каподис умер 30 декабря. Ему было 83 года.