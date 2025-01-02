Актер из фильма «Эйс Вентура» Джон Каподис умер в 83 года

Американский актер Джон Каподис, сыгравший полицейского в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», умер на 84-м году жизни в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Каподис скончался 30 декабря. Причины смерти актера не уточнили. В похоронном бюро его описали как «преданного мужа, отца и дедушку», которого «будут помнить все, кто был с ним знаком».

У Джона Каподиса остались жена, две дочери и четверо внуков.

Актер начал карьеру в конце 1970-х годов, после того как прошел службу в армии США в Корее. Любовь зрителя завоевал благодаря ролям в таких фильмах, как «Уолл-стрит», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Медовый месяц в Вегасе», «Скорость» и «День независимости».

Также Каподис снимался в телесериалах, включая «Закон и порядок», «Шесть футов под землей», «Она написала убийство» и другие.