Актер из фильма «Эйс Вентура» Джон Каподис умер в 83 года
Американский актер Джон Каподис, сыгравший полицейского в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», умер на 84-м году жизни в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Каподис скончался 30 декабря. Причины смерти актера не уточнили. В похоронном бюро его описали как «преданного мужа, отца и дедушку», которого «будут помнить все, кто был с ним знаком».
У Джона Каподиса остались жена, две дочери и четверо внуков.
Актер начал карьеру в конце 1970-х годов, после того как прошел службу в армии США в Корее. Любовь зрителя завоевал благодаря ролям в таких фильмах, как «Уолл-стрит», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Медовый месяц в Вегасе», «Скорость» и «День независимости».
Также Каподис снимался в телесериалах, включая «Закон и порядок», «Шесть футов под землей», «Она написала убийство» и другие.