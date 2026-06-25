Актриса Мария Порошина попала в больницу

По данным авторов материала, накануне артистке стало плохо, ее увезли в больницу и оказали медицинскую помощь. Агент Порошиной в беседе с 360.ru не подтвердила эту информацию, отметив, что личная жизнь актрисы не для СМИ.

Мария Порошина известна российскому зрителю по ролям в фильмах и сериалах, в том числе: «Ночной дозор», «Четвертое желание» и «Бригада».

В начале июня стало известно, что Порошина тайно вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко. Церемония прошла в узком кругу и без лишнего внимания, рассказал бывший муж актрисы Гоша Куценко.