Актриса Лукерья Ильяшенко не увидела в ИИ угрозы для искусства
Искусственный интеллект не представляет опасности для искусства, хотя может помогать в производстве кино. Об этом актриса Лукерья Ильяшенко рассказала сайту KP.RU.
По словам артистки, при просмотре сгенерированного нейросетью фильма зритель теряет интерес, как только герои начинают разговаривать. Человек на биологическом уровне считывает, что перед ним неживой объект, и не может сопереживать ему. Ильяшенко связала это с эффектом «зловещей долины» из-за невозможности алгоритмов точно передать микромимику.
«ИИ не может этого передать, он не угроза искусству, хотя помощник во многих сферах. В кино он помощник, например, в плане графики», — отметила актриса.