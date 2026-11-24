Искусственный интеллект не представляет опасности для искусства, хотя может помогать в производстве кино. Об этом актриса Лукерья Ильяшенко рассказала сайту KP.RU .

По словам артистки, при просмотре сгенерированного нейросетью фильма зритель теряет интерес, как только герои начинают разговаривать. Человек на биологическом уровне считывает, что перед ним неживой объект, и не может сопереживать ему. Ильяшенко связала это с эффектом «зловещей долины» из-за невозможности алгоритмов точно передать микромимику.

«ИИ не может этого передать, он не угроза искусству, хотя помощник во многих сферах. В кино он помощник, например, в плане графики», — отметила актриса.