Актриса из «Отчаянных домохозяек"и «Анатомии страсти» скончалась в 71 год

Актриса, получившая премию «Эмми» за роли в сериалах «Северная сторона», «Большое небо» и «Салли», Валери Махаффи скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на ее супруга, актера Джозефа Келла.

Он рассказал, что актриса умерла 30 мая в больнице в Лос-Анджелесе. Махаффей боролась с онкологическим заболеванием.

«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Нам будет ее не хватать», — сказал Келл.

Характерная актриса играла в «отчаянных домохозяйках», «Академии страсти», «Ханна Монтана», «Частная практика». В 1992 году Махаффей получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Она была очень гибкой актрисой и пользовалась спросом, отметило издание.

Английский актер театра и кино Майкл МакСтэй, известный по ролям в сериалах «Улица коронации» и «Доктор Кто», скончался 22 мая в возрасте 92 лет. У него остались супруга и два сына.