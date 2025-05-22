Умер актер из «Шерлока Холмса» и «Доктора Кто» Майкл МакСтэй

Английский актер театра и кино Майкл МакСтэй, известный по ролям в сериалах «Улица коронации» и «Доктор Кто», скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Актер умер от сердечной недостаточности. Смерть актера подтвердил его представитель.

Издание уточнило, что МакСтэй «ушел с миром», скончавшись во сне после воскресного обеда с сыновьями. У него остались жена, актриса Дженнифер Клулоу, и сыновья — Дариус и Пол.

«С большой грустью мы объявляем о смерти Майкла МакСтэя, выдающегося актера и талантливого писателя, чья карьера на сцене, экране и радио длилась более шести десятилетий», — сообщили сыновья актера.

МакСтэй начал сниматься в 1960-х годах. В его фильмографии более 60 проектов.

Актер прославился благодаря сериалу «Некуда спрятаться», снялся во многих фильмах и телесериалах, в частности, в «Доктор Кто», «Чисто английское убийство», интернациональном проекте «Шерлок Холмс». Его последняя роль — Алан Хойл в сериале «Улица Коронации» в 2011 году.

МакСтэй также записывал аудиокниги, участвовал в радиопостановках.