Актриса из «Клана Сопрано» Линда Лавин умерла в 87 лет во время съемок

Актриса, режиссер и продюсер, лауреат американской телевизионной премии «Эми» Линда Лавин умерла в возрасте 87 лет от рака легких. Об этом со ссылкой на ее официального представителя сообщил сайт Deadline .

Собеседник журналистов подчеркнул, что Лавин продолжала работать до последних дней, снимаясь одновременно в двух сериалах для Netflix и Hulu, поэтому ее уход из жизни стал для всех неожиданным.

Обе студии опубликовали совместное заявление, в котором выразил слова соболезнования родным и близким актрисы.

«Линда Лавин была легендой, демонстрируя свой потрясающий талант зрителям на протяжении семи десятилетий. Ее всегда будет не хватать, поэтому мы все скорбим об этой невероятной потере», — объявили представители стриминговых сервисов.

Свою карьеру Лавин начинала в театре, где ее талант быстро разглядели бродвейские продюсеры и пригласили на работу. За участие в мюзиклах она получила три премии Drama Desk и первую театральную премию «Тони».

Начиная с 70-х годов прошлого века актриса совмещала карьеру на сцене с работой на телевидении. Она стала лауреатом премии «Эми» за главную роль овдовевшей официантки в комедийном сериале «Элис».

В последний раз актриса появилась на публике в начале декабря, когда Netflix представил первый сезон сериала «Нехороший поступок» с ее участием.

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