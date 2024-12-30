Умер актер из польской версии сериала «След» Яцек Лукашевский

Известный польский актер кино и телевидения Яцек Лукашевский умер 14 декабря 2024 года, но его семья объявила об этом только через две недели после его ухода из жизни. При этом похороны артиста родные организовали только на 7 января. Об этом сообщило польское издание Plejada .

Семья артиста объявила, что панихида пройдет в церкви францисканцев в Броновице, откуда гроб доставят на кладбище Кракова. Близкие Лукашевского попросили всех скорбящих не покупать цветы, а перевести деньги в качестве пожертвования в хоспис имени Святого Лазаря.

В Польше Яцек Лукашевский прославился в качестве актера и режиссера документального сериала «Побег на Борнхольм», который выходил на экраны в 2003 году.

В последующие годы он сыграл эпизодические роли в фильмах «Гражданин Джонс» режиссера Агнешки Холланд и военном фильме «Белая храбрость» Мартина Кошалки.

Кроме того, он появлялся в польской версии российского криминального сериала «След», сыграв там роль Арнольда Чижевского.

В конце прошлой недели стало известно о смерти актера, комика и звезды Бродвея Дика Капри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. В зените славы он находится в начале 70-х годов прошлого века, когда выступал с Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли, которые подтолкнули его к идее попробовать себя в бродвейских мюзиклах.