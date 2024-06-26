Актриса из «Дневника памяти» столкнулась с болезнью своей героини

«Я попросил маму сыграть старшую Элли [в фильме „Дневник памяти“], и мы много времени говорили о болезни Альцгеймера и хотели быть точными в этом, и теперь, последние пять лет, она страдает болезнью Альцгеймера. У нее полное слабоумие. И это такое безумие», — поделился он.

Кассаветис снял мелодраму «Дневник памяти» с актерами Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс в главных ролях. Роулендс сыграла взрослую героиню, страдающую от деменции.

В интервью актриса признавалась, что ее мать также болела Альцгеймером. Роулендс согласилась принять участие в съемках, потому что режиссером был ее сын.

Ученые научились предсказывать деменцию за годы до первых симптомов. В этом им способны помочь магнитно-резонансная томография (МРТ) и искусственный интеллект.