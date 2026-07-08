Актриса Евгения Соляных поделилась опытом работы над фильмом «Хрупкость. Выдумщица»

Евгения Соляных, которая сыграла главную роль и выступила сопродюсером в фильме «Хрупкость. Выдумщица», рассказала о своей работе над картиной. В интервью «Вечерней Москве» она отметила, что фильм поднимает сложную и тяжелую тему.

По словам актрисы, ее героиня на первый взгляд живет счастливой жизнью: у нее есть финансовый достаток, любящий муж и ребенок. Однако по ходу фильма зритель узнает, что в детстве героиня подвергалась домашнему насилию, а теперь, в самый счастливый период своей жизни, столкнулась с депрессией, отметил RT.

Соляных сообщила, что многие зрители после просмотра благодарили авторов за то, что они подняли эту проблему. Актриса также рассказала, что сама пережила послеродовую депрессию после рождения сына.