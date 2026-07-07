Актриса Екатерина Гусева заявила, что держит личную жизнь вдали от посторонних глаз

Народная артистка России Екатерина Гусева рассказала о своих планах на предстоящий 50-летний юбилей и поделилась мыслями о личной жизни. В беседе с KP.RU актриса отметила, что ее внутренний мир открыт только для самых близких людей.

Гусева подчеркнула: «Запретных чувств не существует, есть запретные действия и ответственность за них». Говоря о личном, она отметила, что держит свою жизнь вдали от посторонних глаз.

Этот год для Екатерины Гусевой был насыщенным. В марте ей присвоили звание народной артистки, а в начале июня на экраны вышел сериал «История его служанки», где актриса сыграла одну из центральных ролей.

Свой юбилей Гусева планирует отметить в кругу семьи: с супругом Владимиром Абашкиным, с которым они вместе уже 29 лет, и детьми — 27-летним Алексеем и 15-летней Анной.

Осенью Екатерину Гусеву ждет еще одно важное событие — большой сольный концерт «Катюша» на сцене Государственного Кремлевского дворца.