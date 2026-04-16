Актриса Джой Хэрмон скончалась в Лос-Анджелесе после борьбы с пневмонией

Известная по роли в «Хладнокровном Люке» голливудская актриса Джой Хэрмон умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

Она умерла дома после длительной борьбы с пневмонией, окруженная близкими. С 2003 года Хэрмон успешно управляла пекарней Aunt Joy's Cakes в Калифорнии.

Несколько недель назад Хэрмон привезли в больницу и выявили пневмонию. Женщина до последнего оставалась в борьбе и хотела вернуться к работе.

Когда врачи заявили, что на выздоровление шансов больше нет, близкие забрали из хосписа.

«Мы запомним ее как полную энергии и жизни женщину, которая легко дарила радость окружающим. У Джой остались трое детей и девять внуков», — рассказал один из родственников.

