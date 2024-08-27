Актриса Дружинина раскритиковала сообщивших о госпитализации журналистов

Актриса Дружинина опровергла сообщение о госпитализации

Фото: РИА «Новости»

Сообщения о госпитализации актрисы Светланы Дружининой не подтвердились. В комментарии 360.ru она заявила, что с ней все в порядке, а журналистам, которые написали сообщения о ее здоровье надо заткнуться.

«Ничего не случилось. Кто пишет? Скажите им пусть заткнуться», — заявила Дружинина.

О госпитализации актрисы со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. Собеседник журналистов заявил, что Дружинину забрала бригада врачей, прибывшая по вызову.

В конце апреля этого года Светлана Дружинина рассказала о давней обиде режиссера Эльдара Рязанова. Она пояснила, что он не простил ей отказа от предложения сняться в его фильме «Дайте жалобную книгу». Вместо себя актриса предложила свою подругу, которая отлично показала себя на экране.

По словам Дружининой, до конца дней Рязанов с ней не разговаривал и отказывался с ней работать.

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