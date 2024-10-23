Актриса Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым мужем

Известная по сериалу «Папины дочки» актриса Дарья Мельникова впервые появилась на публике со своим супругом Романом Набатовым. Пара посетила премьеру сериала «Лихие» Юрия Быкова в одном из московских кинотеатров, сообщил портал «Леди Mail» .

На мероприятии 32-летняя Дарья выглядела счастливой рядом с 34-летним мужем. Влюбленные позировали вместе, выбрав стиль casual. Набатов предпочел джинсы и футболку, Мельникова выбрала яркую клетчатую рубашку, дополнив образ юбкой и высокими сапогами.

Информация об их романе впервые появилась в ноябре 2023 года, однако звездная пара официально подтвердила отношения лишь через полгода. В июне 2024-го актриса шокировала поклонников новостью о свадьбе с Романом и рождении дочери.

У Дарьи есть двое детей от актера Артура Смольянинова*. В 2021 году Мельникова сообщила о разводе с супругом.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов.