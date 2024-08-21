Сегодня 13:36 Успех в 15 лет и третий ребенок. Звезда «Папиных дочек» тайно вышла замуж Актриса Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила третьего ребенка 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / Global Look Press Знаменитости

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Актриса театра и кино, звезда российского ситкома «Папины дочки» Дарья Мельникова внезапно обрадовала поклонников. Оказалось, что девушка тайно вышла замуж и успела родить третьего малыша. Кто новый избранник и почему артистка рассталась с первым мужем-иноагентом — в материале 360.ru.

Биография Дарьи Мельниковой Детство Дарья Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в Омске. Отец работал на нефтезаводе, мать преподавала физику в университете. В детстве девочка занималась танцами в хореографическом ансамбле. Пеуспела в хип-хопе, джазе и модерне. Позднее поступила в школу искусств, где погрузилась в балет, игру на фортепиано и театр. Мельникова начала активно сниматься в кино в 15 лет, поэтому из-за плотного графика не удалось нормально окончить школу. «У меня только восемь классов образования, потому что весь девятый снималась, потом сдала экзамены, а 10-й и 11-й сдавала экстерном. Учиться там вообще не могла», — рассказывала актриса.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

Начало творческого пути Маленькая Даша начала сниматься в кино еще до «Папиных дочек»: она сыграла главную роль в фильме Юрия Морозова «Золушка 4×4. Все начинается с желаний». В 2007 году прошла кастинг на участие в телесериале «Папины дочки», где ей досталась роль пацанки Жени Васнецовой. Параллельно Дарья участвовала в других проектах: засветилась в криминальном сериале «Правила угона», мелодраме «Такова жизнь», приключениях «Сердце капитана Немова», военном фильме «Рябиновый вальс».

Фото: Актриса Дарья Мельникова на премьере фильма «Булки» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве / РИА «Новости»

Роли Мельниковой в театре и кино Широкому зрителю Мельникова запомнилась, конечно, по «Папиным дочкам». После ситкома предложения буквально посыпались из рога изобилия: актриса поучаствовала в таких шоу, как «Стальная бабочка» со сценами 18+, «Однажды», «Американка», «Гагарин. Первый в космосе», где сыграла сестру главного героя Зою, «Амурская осень», «Мата Хари» (коллегами по съемочной площадке стали Светлана Ходченкова и Рутгер Хауэр). Помимо этого, Дарья получила роли в сериалах «Лютый», «Лютый-2», «Медиатор», «Запретная зона», «ЮЗЗЗ». В фильме «Соври мне правду» вместе с Павлом Прилучным решилась на откровенные сцены — впервые в своей карьере. Затем ее пригласили в российский хоррор «Синдром» о цепочке самоубийств. Многие узнали о Мельниковой благодаря сериалу «Король и Шут», где она сыграла жену солиста коллектива Горшка Ольгу Горшеневу.

Фото: Актрисы Виктория Толстоганова и Дарья Мельникова / РИА «Новости»

Параллельно со съемками Мельникова поступала в театральный вуз. Пробовалась в ГИТИС и ВГИК, но получила отказ. В Щепкинское училище удалось попасть со второй попытки. С 2013 года актриса начала служить в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Мельниковой отдали роль Джульетты в постановке режиссера Дениса Азарова, Марии в «Утюгах», а также в спектаклях «Утиная охота», «Антигона», «Дядя Ваня», «Петя и волк» и других.

Проблемы с алкоголем Поскольку Дарья Мельникова стала популярной в 15 лет, изначально ей было приятно внимание публики, однако позднее это стало давить. Артистка не всегда справлялась с успехом. В одном из интервью она призналась, что едва не спилась в тот период.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Личная жизнь и развод с Артуром Смольяниновым* Дарье приписывали роман с актером Александром Головиным, известным по роли Максима Макарова в сериале «Кадетство». В одном из проектов они сыграли влюбленных и много общались вне съемок. Публика ждала воссоединения пары в реальности, Мельникова и Головин решили попиариться на этом. Например, в соцсетях Дарья однажды подписала совместное фото так: «Развелись мы с Саньком. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из „Девятой роты“».

Фото: Актер Александр Головин / РИА «Новости»

В 2013 году Дарья вышла замуж за Артура Смольянинова*. Они были коллегами по сериалу «Гетеры майора Соколова». У пары родились два сына — Артур и Марк. Слухи о расставании поползли в 2021-м, но супруги не подтверждали их. О разводе стало известно в одном из интервью Мельниковой. Она не назвала причину, подчеркнув, что оба подошли к решению с холодной головой.

Фото: Актеры Дарья Мельникова и Артур Смольянинов* / РИА «Новости»

Сложности начались, когда Смольянинов* резко высказался о начале СВО. Дарья не стала осуждать бывшего супруга, из-за чего ее временно перестали звать в проекты. Позднее актер покинул Россию, уехал в США, сейчас живет в Латвии.

Порой хочется, чтобы пришел кто-то и решил все дела: поменял перегоревшие лампочки, починил гардину. Кажется, такой человек называется «муж», но потом вспоминаю — у меня внебрачный отпуск. Дарья Мельникова

Новый муж актрисы Дарьи Мельниковой — Роман Набатов В ноябре 2023 года Мельникова появилась на премьере сериала «Волшебный участок» с актером Романом Набатовым. Пара постоянно держалась за руки. В апреле 2024-го актриса опубликовала в соцсетях снимок с избранником. Больше о влюбленных ничего не было известно вплоть до лета.

Фото: Дарья Мельникова в спектакле «Мам, а кто это на фото?» в театре «Современник» / РИА «Новости»

Третий ребенок Дарьи Мельниковой В июне в соцсетях Мельниковой появился пост, в котором актриса поделилась сразу двумя новостями: она тайно вышла замуж за 34-летнего Набатова, а еще у них родился малыш. «Сколько насчитали сюрпризов?» — подписала публикацию Дарья. На данный момент пол ребенка неизвестен.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.