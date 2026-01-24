Русская мошенница снялась в откровенном виде для журнала Valus

Русская мошенница Анна Сорокина, известная под фамилией Делви, снялась в откровенном виде для обложки журнала Valus. Публикация появилась в запрещенной в России соцсети.

На фото Анна Делви предстала в черном пальто с белым кружевом и платье с металлической сеткой. Девушка во время позирования приспустила с плеч верхнюю одежду, оголив грудь.

Анна Делви — 34-летняя аферистка, обманула американцев на сотни тысяч долларов. Девушка называла себя богатой наследницей, крутилась в высшем обществе, бесплатно жила в дорогих отелях и подделывала чеки.

Украинка Инна Ящишин в США несколько лет выдавала себя за члена семьи Ротшильдов, она представлялась Анной де Ротшильд. Махинации позволили 33-летней женщине познакомиться с бывшим на тот момент президентом США Дональдом Трампом. Украинка регулярно бывала на поле для гольфа и в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.