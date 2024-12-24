Актер сериала «Кухня» Лавыгин: назвал мудрость его жены залогом их крепкого брака

Звезда телесериала «Кухня» Сергей Лавыгин 25 января отметит пятилетнюю годовщину со дня свадьбы с актрисой Марией Луговой. В беседе с журналом Леди Mail артист рассказал, как им с женой удается поддерживать любовь в отношениях.

«Секрет гармонии — в мудрости моей жены. Иногда случаются недопонимания, но все вопросы мы решаем за столом переговоров», — поделился Лавыгин.

Актер отметил, что сейчас в их семье все крутится вокруг сына Андрюши. Пары также воспитывает двухлетнюю дочь Марту. От первого брака у Лавыгина есть девятилетний сын Федор, которого он называет полноценным членом своей семьи.