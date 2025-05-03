Актеру Вернику грозит штраф за неуплату других взысканий

Московский суд рассмотрит дело в отношении ведущего и звезды сериала «Игра на выживание» Игоря Верника. Артиста могут оштрафовать за неуплату другого штрафа, сообщило РИА «Новости» .

Заседание о рассмотрении административного правонарушения состоится 15 мая. Суд может оштрафовать Верника в двукратном размере, также ему грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

За какое именно нарушение актер получил штраф, агентство не сообщило.

Ранее актер Марат Башаров за три года более 800 раз нарушил правила дорожного движения. Артиста штрафовали за превышение скорости, проезд на красный свет, неправильную парковку и несоблюдение требований знаков или разметки. Сумма взысканий составила 613 тысяч рублей.