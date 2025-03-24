Актер Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости

Известный актер Марат Башаров за три года нарушил правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews .

По информации источника, в период с января 2022 года по март 2025-го Башаров на своем автомобиле Lexus LX 570 собрал 827 штрафов. В том числе актер 731 раз превысил скорость, пять раз проезжал на красный свет, 18 раз неправильно парковался, 69 раз не соблюдал требования разметки или знаков.

В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, его долг на данный момент погашен.

В 2012 году артиста, а 20 месяцев лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Актера остановили сотрудники ГИБДД за пересечение сплошной линии, алкотестер выявил у него 0,229 промилле алкоголя в крови.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильно помытую машину.