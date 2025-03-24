Актер Башаров получил более 700 штрафов за превышение скорости
Актер Башаров получил 827 штрафов за нарушение ПДД на сумму 513 тысяч рублей
Известный актер Марат Башаров за три года нарушил правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews.
По информации источника, в период с января 2022 года по март 2025-го Башаров на своем автомобиле Lexus LX 570 собрал 827 штрафов. В том числе актер 731 раз превысил скорость, пять раз проезжал на красный свет, 18 раз неправильно парковался, 69 раз не соблюдал требования разметки или знаков.
В сумме артист получил штрафы на 613 тысяч рублей, его долг на данный момент погашен.
В 2012 году артиста, а 20 месяцев лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Актера остановили сотрудники ГИБДД за пересечение сплошной линии, алкотестер выявил у него 0,229 промилле алкоголя в крови.
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