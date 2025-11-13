Актера Владимира Стеклова экстренно прооперировали в Москве

Актера Владимира Стеклова после резкого ухудшения самочувствия экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Ему потребовалась срочная операция, сообщил Telegram-канал Mash .

Канал уточнил, что Стеклова оперативно прооперировали. Ему удалили злокачественную опухоль с помощью робота «Да Винчи».

«У 77-летнего артиста, известного ролями в "Ворах в законе", "Кадетстве" и "Брате за брата", нашли рак предстательной железы. Консилиум решил — без операции не обойтись», – говорится в сообщении.

Хирург управлял инструментами с пульта-консоли. Механические руки воспроизводили совершаемые им движения, не задевая сосуды и нервы. Так повышается эффективность операции и снижается риск осложнений. Актер уже пошел на поправку.

Это не первый случай, когда актеру диагностировали рак. До этого он боролся с карциномой и базалиомой.

Прошлым летом Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы.