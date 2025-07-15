Актера Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал актера Трескунова на 50 тысяч рублей

Тимирязевский районный суд в третий раз привлек к административной ответственности актера Семена Трескунова*. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал Трескунова* виновным в административном нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». В результате актера обязали выплатить 50 тысяч рублей.

Основанием для протокола стало отсутствие предоставленных иностранным агентом сведений о себе в соответствующие органы.

В мае столичный суд оштрафовал артиста на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в его публикациях.

Трескунова* включили в реестр иноагентов в марте 2025 года. Он выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о российской власти. В настоящий момент актер живет в другой стране.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.