Актера из «Великолепной семерки» застрелили в Техасе

В США погиб актер Джонатан Джосс, известный по ролям в фильме «Великолепная семерка» и сериале «Рэй Донаван». Сосед застрелил его во время ссоры, сообщил TMZ .

Вечером 1 июня Джосс разругался с соседом в доме на юге Сан-Антонио. Сигфредо Альварес-Сега несколько раз выстрелил в актера и скрылся на машине. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Полиция задержала преступника в квартале от места преступления. Его арестовали под залог в 200 тысяч долларов.

Звездным часом Джосса стало озвучивание Джона Редкорна в мультсериале «Царь горы». Он известен также по ролям Кена Хотайте в сериале «Парки и зоны отдыха», осужденного индейца в фильме «Железная хватка», Лу в сериале «Рэй Донаван» и Денали в «Великолепной семерке».

Другой известный актер Халит Эргенч получил тюремный срок в Турции. «Известия» сообщили, что исполнителя роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» осудили почти на два года за дачу ложных показаний.