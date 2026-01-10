Актера из комедии «Один дома» оштрафовали за попытку заказать проститутку

Актера Дэниела Стерна, сыгравшего роль грабителя в фильме «Один дома» оштрафовали за попытку вызвать проститутку в гостиницу. Об этом сообщил TMZ .

По его данным, 68-летнего артиста задержали в городе Камарилло в штате Калифорния во время праздничного сезона за попытку воспользоваться услугами эскортницы в отеле. Звезду не стали арестовывать, но оштрафовали за склонение к проституции.

«Похоже, Дэниел Стерн не хотел оставаться дома один… потому что полиция выписала ему штраф за попытку вызвать эскортницу», — отметило издание.

