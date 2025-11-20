Задержанного за распространение детского порно актера Колганова арестовали

Актеру Владимиру Колганову, задержанному по обвинению в распространении детской порнографии, избрали меру пресечения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Постановление вынес Смольнинский районный суд. Артиста арестовали на срок в два месяца. Свою вину он не признал и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, Колганов и его приятель Евгений Кириллов снимали и распространяли в Сети фотографии обнаженных детей. Материалы они распространяли в даркнете и на зарубежных сайтах.

В квартирах мужчин прошли обыски. На местах правоохранители изъяли средства мобильной связи и носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических снимков.