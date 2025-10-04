Актера из «Форсажа» арестовали из-за убитой собаки соседа

Американского актера Тайриза Гибсона обвинили в том, что он спустил собак породы кане-корсо на самовыгул, и те загрызли соседского спаниеля. Об этом сообщило издание Super .

Звезда форсажа часто отпускал своих бойцовских собак гулять одних, на что несколько раз жаловались соседи. Артист недолго пробыл под стражей — его освободили под залог в 20 000 долларов.

Адвокат актера рассказал, что его клиент принял трудное решение переместить псов в «безопасную и специализированную среду». Сам Гибсон полностью признал вину за питомцев и теперь ждет начала судебных разбирательств.

Ранее собака породы стаффорд набросилась на школьницу в Омске. Агрессивное животное разорвало 14-летней девочке сухожилие в руке. Местные жители рассказали, что хозяйка бойцовской собаки часто появляется пьяной и гуляет с питомцем без намордника. У женщины также есть две таксы, но те всегда вели себя спокойно и ни на кого не нападали.

Незадолго до ситуации с девочкой стафф уже набрасывался на соседского шпица.