Актера из «Фантастических тварей» оштрафовали на 2 тысячи долларов

Звезду фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эдди Редмэйна оштрафовали за превышение скорости в Лондоне. Об этом сообщил телеканал ITV .

Актеру выписали штраф на сумму в 1530 фунтов стерлингов (примерно две тысячи долларов). Он нарушил ограничение в 20 миль в час на одной из улиц британской столицы.

Редмэйн проехал на высокой скорости на автомобиле Audi в направлении Кенсингтона еще в октябре 2025 года. Он признал вину, но не успел вовремя выплатить штраф, из-за чего против него возбудили дело.

Артист получил известность благодаря роли мага-зоолога Ньюта Скамандера в фильме по книгам о Гарри Поттере, а также по картине «Вселенная Стивена Хокинга», где он сыграл знаменитого физика-теоретика.

Ранее полиция задержала американскую певицу Бритни Спирс за управление машиной в нетрезвом виде. После этого исполнительница хита Toxic поместила себя в больницу. Представитель звезды назвал госпитализацию Спирс важным шагом на пути к исправлению.