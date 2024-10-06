Стало известно о состоянии госпитализированного актера Ливанова

Актер и режиссер Василий Ливанов по-прежнему находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В больнице подтвердили, что состояние артиста тяжелое.

Telegram-канал Mash 5 октября сообщал, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Артиста подключили к аппарату ИВЛ.

Он попал в больницу 29 сентября — у него произошел инсульт. Перед этим актер жаловался на слабость, нарушение речи, одышку и боль. В апреле он проходил обследование в кардиоцентре.

Жена Ливанова рассказала, что он не хочет поднимать шум вокруг своей госпитализации и сам расскажет о своем состоянии, когда сочтет это нужным. Она обратилась к россиянам с просьбой подождать и пока не переживать за здоровье супруга.

Ливанов полюбился российским зрителям благодаря блестяще сыгранной главной роли в фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе. За актерскую игру он получил орден Британской империи от королевы Елизаветы II.