Актера Черствова из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

Актер Алексей Черствов, получивший известность благодаря роли Алеши Бартенева в фильме «Подранки», лежит в безымянной могиле. Об этом сообщила «Экспресс газета» .

Когда фильм вышел на советские экраны, Бартеневу было около 14 лет. Через два года актера приговорили к восьми годам лишения свободы за соучастие в изнасиловании и грабеже.

Некоторые близкие сомневались в виновности артиста, но режиссер подтвердил сообщения о его жестоком характере. По его словам, однажды постановщик спросил Черствова, кем он хочет стать. Тот ответил, что «нацистом, потому что у них красивая форма».

После выхода из тюрьмы артист работал разнорабочим, занимался ремонтом квартир и пытался устроиться автомехаником. В итоге он стал прикладываться к бутылке.

Актера похоронили в 2011 году на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом с табличкой с номером 20789.

