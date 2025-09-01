Умер один из создателей «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля»

Художник-постановщик Радна Сахалтуев умер в Киеве на 91-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях украинский кинокритик Сергей Тримбач.

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом», — написал он.

Сахалтуев родился в Улан-Удэ, но наибольшую известность получил благодаря работе с режиссером Давидом Черкасским на «Киевнаучфильме» — он нарисовал три самых известных его мультфильма: «Приключения капитана Врунгеля», «Доктора Айболита» и «Остров сокровищ». В 2008 году его удостоили звания народного художника Украины.

