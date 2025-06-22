Актер Владимир Доронин умер в 69 лет

На 70-м году жизни скончался известный российский актер и телеведущий Владимир Доронин. Об этом сообщил сайт «Кино-театр.ру».

По его информации, артиста не стало 5 июня. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Доронин учился на режиссерском отделении Московского государственного института культуры. Позже устроился работать в Московский театр кукол, которому посвятил многие годы жизни.

Широкому зрителю актер знаком по участию в передачах «Куклы» на НТВ, «Лукоморье» на «России», «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ.

Ранее стало известно о смерти актера Вячеслава Богачева, который скончался в 77 лет. Он снимался в картинах «Пир во время чумы», «Мать» и «Васса».