Умер актер Вячеслав Богачев

Советский и российский актер Вячеслав Богачев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, которая развилась из-за продолжительной болезни. Его обнаружили мертвым в квартире на Бакунинской улице в Москве.

Вячеслав Богачев родился 29 августа 1937 года. Окончил ГИТИС, поступил работать в Театр имени Ленинского Комсомола и прослужил там почти шесть сезонов. С 1964 года продолжил работу в Московском театре оперетты, выступая одновременно как актер и режиссер.

Артист особенно известен по ролям в картинах «Пир во время чумы», мини-сериале «Васса», фильме «Мать» и исторической драме «Романовы: Венценосная семья». Также он проявил себя как сценарист, работая над лентами «Темные аллеи» и «Российские Багамы».