Актер Слава Копейкин не исключил продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Слухи о втором сезоне сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» активизировались после поста режиссера Жоры Крыжовникова в социальных сетях. В публикации была изображена цифра два, окрашенная кровью на черном фоне, и отмечены актеры первого сезона. Хотя многие восприняли это как намек на разработку продолжения, официальных заявлений от создателей проекта пока не поступало. Актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале, признался, что не знает точно, будет ли продолжение. Его слова привел сайт gazeta.spb.ru .

Артист подчеркнул, что не осведомлен больше зрителей и не может ответить ни да, ни нет. Копейкин отметил, что пост режиссера оставляет вопросы, так как никто из создателей ничего прямо не говорил.

Первый сезон сериала вышел в ноябре 2023 года и был основан на книге Роберта Гараева о подростковых группировках Татарстана конца 1980-х. Проект получил несколько наград, включая ТЭФИ и премию «Белый слон».