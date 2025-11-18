Актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в 45 лет

Скончался актер Вячеслав Поляков, известный по сериалам «Лихие» и «Диверсант». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артисту было 45 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал онкологический недуг, с которым мужчина боролся долгое время.

В фильмографии Полякова — больше 30 фильмов и сериалов, в числе которых «Ищейка», «Скиф» и «Спецназ 2». Также Вячеслав преподавал сценическое движение.

В последнее время артист старался активно помогать российским бойцам СВО, собирая для них гуманитарную помощь.

Ранее стало известно о смерти Петра Вечеркова, одного из самых узнаваемых молодых голосов российского дубляжа. Артисту было 27 лет.