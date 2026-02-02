Актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО

По его данным, Ткаченко не стало в декабре прошлого года. Ему было 36 лет. После начала СВО он добровольно отправился на фронт и выполнял боевые задачи на линии соприкосновения.

Николай Ткаченко был задействован более чем в полутора десятках проектов. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Триггер», «Универ», «СашаТаня», «Тест на беременность 4», а также в проекте «Варяги».

В июне сообщалось о гибели в зоне специальной военной операции другого актера — Вадима Алферова. Зрителю он запомнился ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей».