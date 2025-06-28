Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Актер Вадим Алферов погиб во время службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил сайт «Кино-Театр.Ру» .

В октябре 2024 года Алферов заключил контракт на службу в Вооруженных силах России. Его направили в мотострелковый полк для выполнения особых задач в Курской области.

В декабре в Суджанском районе Курской области Алферов пропал. В начале мая его тело нашли и опознали. Актера похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году он окончил Дальневосточный государственный институт искусств и переехал в Санкт-Петербург. Там он начал работать в Детском драматическом театре «На Неве».

С начала 2000-х актер активно играл в кино. Среди его работ — «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Гончие-3» и «Русские амазонки». Последний раз он появился на экране в 2024 году в четвертом сезоне сериала «Первый отдел».