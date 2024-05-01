Актер сериала «Слово пацана» Дудник рассказал о борьбе со звездной болезнью | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 13:28 Актер сериала «Слово пацана» Дудник рассказал о борьбе со звездной болезнью Актер Дудник признался, что родители иногда борются с его звездной болезнью Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360 в

Актер Григорий Дудник, исполнивший роль Искандера в сериале «Слово пацана», иногда сталкивается со звездной болезнью. По его словам, в такие моменты на помощь приходят родители, сообщила Teleprogramma.pro.

«Пока что я не „в космосе“, пока держусь. Очень тяжело, меня периодически приспускают на землю родители. Ведь сейчас открыты все двери. Тех, кого я видел раньше лишь на экране, теперь я с ними встречаюсь, общаюсь. Плюс появился больший спрос, поэтому тяжко очень», — признался 15-летний актер.

Реклама

Он пояснил, что в юном возрасте стать настолько популярным — это плохо, так как слава может возвысить, а может и «снести башню».

Отвечая на вопрос журналистов о поведении коллеги по сериалу Никиты Кологривого, Дудник отметил, что относится к нему нормально. Однако иногда скандальные высказывания артиста вызывают у него смех.

«Когда плохое настроение, можно включить его интервью и посмеяться», — уточнил Дудник.

Он также рассказал, что на съемках сериала Кологривый вел себя скромно.

Ранее режиссер Жора Крыжовников рассказал, что испугался внезапной популярности своего сериала «Слово пацана». По его словам, проект создавали для мужчин старше 45 лет, но он привлек более 90% школьников.