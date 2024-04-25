Жора Крыжовников испугался популярности «Слова пацана» | 360°

Культура 25 апреля 2024, 14:05 Жора Крыжовников испугался популярности «Слова пацана» Режиссера Крыжовникова напугала популярность сериала «Слово пацана» у молодежи Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Режиссер Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, испугался неожиданного успеха его сериала «Слово пацана». Об этом он рассказал на конференции, организованной изданием «Коммерсантъ».

По словам Крыжовникова, сериал был рассчитан на мужчин старше 45 лет. Целевая аудитория должна была услышать в нем отголоски собственной молодости и детства.

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«С маркетологической точки зрения мы рассказывали им об их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус „ЛиАЗ“ звенел так, как он должен звенеть. <…> Поехали, записали этот „ЛиАЗ“. И я думал: мои одногодки услышат этот звон и заплачут. А они не включили, потому что не разобрались, как ввести данные карты», — поделился режиссер.

Однако после третьей серии проект привлек внимание молодежи. В конце 2023 года более 90% школьников были знакомы с сериалом, а среди аудитории за 50 проект оказался популярен лишь у 56%.

Это вызвало у режиссера удивление и тревогу.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» по книге писателя Роберта Гараева рассказывает о криминальной жизни Татарстана с 1970-х по 2010-е годы. С момента выхода в ноябре 2023 года он собрал свыше 23 миллионов просмотров. Актеры проекта стали лауреатами премии «Голос поколения».