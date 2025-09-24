Актер Панкратов-Черный опроверг сообщения о госпитализации

Чепухой и бредом назвал народный артист России Александр Панкратов-Черный сообщения о своей госпитализации. Видео с обращением к поклонникам он опубликовал на своей странице в Instagram*.

Панкратов-Черный призвал всех, кто следит за его творчеством, не обращать внимания на сообщения в интернете.

«Дорогие мои, не верьте сплетням и не переживайте. Как говорится, не дождетесь», — подписал актер свой пост.

На видео в конце он зачитал отрывок из своего стихотворения.

Не ищите меня в поднебесье,

Не теряйте меня на земле.

Я слова собираю для песен,

Все слова о добре и тепле.

О госпитализации Александра Панкратова-Черного в минувший вторник, 23 сентября, сообщила Курганская филармония, куда актер приехал для участия в спектакле «Женихи». В пресс-службе организации заявили, что вместо попавшего в больницу артиста на сцену выйдет актер Владимир Майсурадзе. Сейчас это сообщение на сайте Курганской филармонии недоступно.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.