Актер Паль сделал предложение звезде фильма «Гуляй, Вася»

Актер Александр Паль предложил 34-летней артистке Софье Райзман стать его женой. Об этом сообщил сайт Super .

Актриса снималась в фильме «Гуляй, Вася», в сериалах «Стрим» и «Физрук». Также она писала сценарии и режиссировала короткометражные картины. Известно, что Райзман уже была замужем, ее бывший избранник — режиссер Руслан Братов.

Паль не был женат. По информации издания, с 2012 года артист встречался с дочерью Филиппа Янковского Елизаветой.

Ранее о своем отношении к замужеству рассказала известная фигуристка Александра Игнатова (Трусова). Она призналась, что для нее важно, чтобы отношения были серьезными и направленными на создание семьи. По ее словам, из-за постоянных тренировок ей приходилось преодолевать трудности разлуки с возлюбленным — фигуристом Макаром Игнатовым.

Спортсмены решили пожениться через полгода после начала отношений. Фигуристка добавила, что продолжает тренироваться и выступать.