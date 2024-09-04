Актер Паль сделал предложение звезде фильма «Гуляй, Вася»

Super: актер Паль женится на артистке Райзман

Фото: РИА «Новости»

Актер Александр Паль предложил 34-летней артистке Софье Райзман стать его женой. Об этом сообщил сайт Super.

Актриса снималась в фильме «Гуляй, Вася», в сериалах «Стрим» и «Физрук». Также она писала сценарии и режиссировала короткометражные картины. Известно, что Райзман уже была замужем, ее бывший избранник — режиссер Руслан Братов.

Паль не был женат. По информации издания, с 2012 года артист встречался с дочерью Филиппа Янковского Елизаветой.

Ранее о своем отношении к замужеству рассказала известная фигуристка Александра Игнатова (Трусова). Она призналась, что для нее важно, чтобы отношения были серьезными и направленными на создание семьи. По ее словам, из-за постоянных тренировок ей приходилось преодолевать трудности разлуки с возлюбленным — фигуристом Макаром Игнатовым.

Спортсмены решили пожениться через полгода после начала отношений. Фигуристка добавила, что продолжает тренироваться и выступать.

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