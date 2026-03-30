Актер «Маски-шоу» Владимир Комаров умер в Одессе

Украинский актер комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров скончался в 62 года. Об этом сообщил Театр «Маски» в социальных сетях.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий… Сердечная недостаточность… Просто нет слов», — отметили в некрологе.

Комаров скончался в Одессе. Церемония прощания пройдет 1 апреля.

Комаров родился в Кировоградской области, потом жил в Одессе. Учился в институте пищевой промышленности, служил матросом на Северном флоте. В труппу «Маски-шоу» Комаров пришел в 1984 году, где проработал до 2002 года. Артист также снимался в кино, сыграл около 20 ролей.

Ранее в стамбульской клинике скончался народный артист Азербайджанской ССР Расим Балаев. Актер страдал от гипертонии, сахарного диабета и онкологического заболевания. Балаева похоронят на Первой Аллее почетного захоронения на родине.