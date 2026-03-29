Умер актер сериалов «Магомаев» и «Дронго» Расим Балаев

Народный артист Азербайджанской ССР Расим Балаев скончался в реанимации 29 марта. Ему было 77 лет, сообщил новостной портал Oxu.az .

Актер ушел из жизни в стамбульской клинике Memorial. У него были серьезные проблемы со здоровьем — гипертония, сахарный диабет и онкологическое заболевание. В 2025 году его прооперировали в Баку, а потом он прошел курс химиотерапии.

«Два дня назад его состояние здоровья внезапно ухудшилось, и он был помещен в реанимационное отделение. Сегодня утром ситуация стала критической, и, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», — сообщили журналисты.

Тело народного артиста вывезли из больницы и доставили в мечеть. После выполнения необходимых процедур его отправят самолетом на родину. Балаева похоронят на Первой Аллее почетного захоронения. Церемония прощания с актером пройдет в Азербайджанском государственном национальном драматическом театре 30 марта.

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в городе Ахсу. В 1969 году он окончил Азербайджанский государственный институт искусств. С 1972 года начал работать актером на киностудии «Азербайджанфильм». Занимал должность председателя Союза кинематографистов Азербайджана.

В его фильмографии 64 работы, включая и эпизодические роли, и главные. Балаев стал популярным после участия в съемках исторической биографической драме «Насими» 1973 года, за которую его удостоили республиканской госпремии. Зрителям он также запомнился ролью прокурора в сериале «Дронго», а также дяди и наставника Муслима Магомаева — в картине «Магомаев».