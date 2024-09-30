Актер Крис Кристофферсон из «Блэйда» умер на Гавайях

Известный американский актер и кантри-исполнитель Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет в собственном доме на Гавайях. Его родственники сообщили об этом журналу People .

«С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома», — заявила семья.

Последние дни артист провел на Мауи. Он родился в 1936 году в Техасе в семье шведского иммигранта в первом поколении, офицера ВВС США и генерала ВВС. С 18 лет Кристофферсон начал публиковать рассказы, затем получил степень бакалавра в области творческого письма в колледже Помона в Калифорнии и степень магистра английской литературы в колледже Мертон Оксфордского университета.

После колледжа он служил в армии пилотом вертолета и писал песни. Спустя время после отставки он обосновался в Нэшвилле в штате Теннесси, который считался столицей кантри, сосредоточился на музыке и актерской карьере. В послужном списке Кристофферсона 18 студийных альбомов и 44 фильма, в том числе триллер «Пиджак» и боевик «Блэйд».

За день до ухода певца умерла британская актриса Мэгги Смит, известная ролью профессора Макгонагалл в саге о Гарри Поттере. Она скончалась в больнице в возрасте 89 лет.