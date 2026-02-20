Актер Копейкин признался, что его часто бросают девушки

Актер Вячеслав Копейкин, который сыграл Турбо в сериале «Слово пацана», в интервью телеканалу «Москва 24» поделился причинами, по которым его часто бросают девушки. По словам артиста, проблема заключается в его нежелании причинять боль другому человеку.

«В моем опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз», — признался Копейкин.

Актер пояснил, что в отношениях он часто ждал, что решение о разрыве примет другой человек, чтобы «не быть плохим».