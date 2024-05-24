Актер Кевин Костнер заплакал на Каннском кинофестивале

Американский продюсер и актер Кевин Костнер до слез растрогался на Каннском кинофестивале. Об этом сообщило издание People .

Знаменитость на мероприятии представлял свой фильм «Горизонты: Часть 1». Поклонники его встретили очень радостно и тепло, поэтому артист не смог сдержать слез радости.

На фестивале актер познакомился с турецкой актрисой Дилан Чичек Дениз, которая снялась в сериалах «Яркое пламя» и «Чукур». Они дружески пообщались, после чего Кевин позвал ее на премьеру фильма в Голливуде.

Фанаты актрисы порадовались за нее, ведь не все турецкие знаменитости могут попасть на подобные встречи. Также поклонники еще больше стали надеяться, что Дилан Чичек Дениз снимется в голливудском фильме.

Еще одна знаменитость, которая заплакала на Каннском кинофестивале — это актриса и певица Селена Гомес. Зрители бурно встретили ее, поэтому брюнетка очень растрогалась.