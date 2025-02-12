Актер Юра Борисов с женой снялся в рекламе одежды в стиле 70-х

Главными лицами лимитированной спортивной коллекции бренда Finn Flare стали актеры Юра Борисов и Анна Шевчук. Звездная семейная пара снялась в рекламе, посвященной 60-летию компании, в костюмах, сделанных по эскизам дизайнеров 70-х годов. Фотографии опубликовали на странице Finn Flare в Instagram*.

В пресс-службе компании подчеркнули, что актеры выступили креативными руководителями организованной фотосессии.

Юра Борисов примерил спортивные костюмы, созданные по эскизам дизайнеров, вдохновленных эпохой блестящего диско. К темной олимпийке актеру подобрали спортивные шорты, а красному костюму — белую классическую майку.

Анна Шевчук примерила темные шорты с белой спортивной кофтой, а также темно-синее платье с модной в те годы юбкой-миди.

В минувший понедельник, 10 февраля, актер Юра Борисов спустился в московское метров в образе поэта Александра Пушкина. На станции, носящей имя классика русской поэзии, актер раздал цветы пассажирам в рамках промоакции своего фильм «Пророк».

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