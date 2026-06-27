Актер Якушев взял в жены вчерашнюю школьницу. Ему уже 40 лет, его избраннице 19

Актер Данила Якушев в 40 лет женился на 19-летней модели Кристине Недуруевой

Данила Якушев женился на юной модели Кристине Недуруевой. Девушке всего 19 лет, актеру уже 40, детали свадебной церемонии молодожены разместили в своих социальных сетях.

Девушка рассказала, что взяла фамилию своего мужа. В комментариях под праздничным постом пару поздравили многие российские знаменитости. Среди них оказались актрисы Агата Муцениеце и Екатерина Стриженова, а также артист Михаил Тройник и режиссер Марк Горобец.

Молодожены познакомились в Санкт-Петербурге, на тот момент девушке едва исполнилось 17 лет. Позднее Якушев сделал партнершу своим менеджером.

Блогерша призналась, что поначалу ее смущал солидный возрастной барьер. Сильные взаимные чувства и заботливое отношение со стороны артиста заставили ее забыть о цифрах в паспорте.

«Вы представить не можете, какая у нас совместная жизнь», — признавалась в интервью Недуруева.

Сам Якушев также говорил, что не видит проблемы в большой разнице в возрасте. Актер объяснял, что привносит в жизнь возлюбленной «мудрость». Она же дает ему «жизненную молодую энергию».

По словам артиста, его супруга намерена вести спокойную жизнь за городом. Юная девушка, как считает Якушев, хочет «заниматься курами, она хочет заниматься помидорами».

Данила Якушев — популярный российский актер театра и кино. Он получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Молодежка», «Интерны», «Филин», а также в комедии «Горько!». Всего в фильмографии артиста насчитывается более ста проектов.

Его избранница родилась в Курске. Она окончила девять классов и рано начала работать. В интервью девушка рассказывала, что умела хорошо зарабатывать еще в начале карьеры.