Актер Якушев поделился планами на жизнь с 19-летней невестой

Актер Данила Якушев заявил, что его 19-летняя невеста хочет семью и детей

Актер Данила Якушев рассказал о планах на совместную жизнь с 19-летней невестой Кристиной и заявил, что большая разница в возрасте не стала для пары проблемой. Об этом сообщила газета «Жизнь» .

По словам 40-летнего артиста, он сделал возлюбленной предложение в декабре во время поездки по Алтаю. Якушев отметил, что они много времени проводили вместе, смотрели важные фильмы и обсуждали книги.

«Я даю ей мудрость, книги определенные, фильмы мы смотрим важные. Она меняется на моих глазах, и я меняюсь — молодею. Она мне дает жизненную молодую энергию, которой мне не хватает», — сказал актер.

Якушев также заявил, что невеста не собирается строить карьеру в шоу-бизнесе.

«Она не будет ни актрисой, ни певицей. Она хочет семью, хочет детей, хочет заниматься курами, хочет заниматься помидорами», — рассказал он.

О дате свадьбы влюбленные пока не сообщили.

Еще одна звездная пара на днях объявила о помолвке. Певица Клава Кока раскрыла роман с российским блогером Димой Масленниковым, а вскоре после этого молодые люди рассказали о решении пожениться.