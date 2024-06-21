Актер из «Универа» разозлил СБУ

СБУ завела дело против сыгравшего в «Универе» Виталия Гогунского

Российский актер Виталий Гогунский, который сыграл Кузю в сериале «Универ», стал фигурантом уголовного дела на Украине. Артиста обвинили в поддержке специальной военной операции, сообщила пресс-служба СБУ в Facebook*.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает <...> Россию», — подчеркнули в ведомстве.

СБУ вменила родившемуся на Украине Гогунскому преступления по трем статьям. Его заподозрили в распространении материалов с призывами об изменении госграниц страны, пропаганде войны и коллаборационизме.

Санкции по этим статьям Уголовного кодекса республики предполагают до 12 лет лишения свободы. В СБУ заявили, что уже направили обвинительный акт в суд.

В Львовской области местная жительница сдала собственного мужа украинским силовикам, потому что решила, будто бы он сотрудничает с ФСБ.

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