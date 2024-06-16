Украинка сдала своего мужа СБУ за «сотрудничество» с ФСБ

Жительница Львовской области сдала Службе безопасности Украины своего мужа, который якобы сотрудничал с Россией. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мужчине-военнослужащему якобы предложили сфотографировать электроподстанции. Тот согласился и привлек к выполнению задания супругу. В итоге женщина не стала снимать объекты. Она отправилась в полицию и рассказала о «связи» мужа с Россией.

«Она заявила о его связи с ФСБ и о том, что мужчина готовил обстрелы энергетики», — отметили авторы материала.

Ранее в СМИ появились сообщения о разладе в семье Зеленских. Слухи спровоцировало поведение жены президента Украины Елены на конференции в Берлине. В расколе четы также увидели руку главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.