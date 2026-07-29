Актер из «Игры престолов» Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет

Британский актер Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет. О его кончине сообщила газета The Mirror .

«Звезда сериалов „Игра престолов“ и „Доктор Кто“ Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет», — отметили в некрологе.

За свою актерскую карьеру Чадбон снимался в сериалах, играл в театре и записывал аудиоспектакли. В «Докторе Кто» актер появлялся в двух эпизодах во второстепенных ролях. В фильме «Казино „Рояль“» сыграл биржевого маклера, в сериале «Игра престолов» — септона Мейнарда, который тайно поженил Рейгара Таргариена и Лианну Старк.

Ранее стало известно, что 15 июля возрасте 95 лет скончалась одна из самых знаковых актрис золотого века мексиканского кино — Эльса Агирре. Она снялась в культовых картинах «Осторожно с любовью», «Панчо Вилья и Валентина», «Женщина, которую я люблю», «Акапулько».